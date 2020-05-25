В Чехии выпустили календарь с изображениями Гитлера и Менгеле

В Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.
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«Наша армия», описывая выпущенные сувениры, пытается указать на, что фашизм и коммунизм якобы одно и то же. Для этого издательство шутливо описывает семейный праздник, где члены одной семьи дарят друг другу сувениры с изображением лидеров «тоталитарных» стран, в том числе Гитлера и Сталина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) за размещение фотографии руководителя гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».
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