В Чехии выпустили календарь с изображениями Гитлера и Менгеле

https://static.news.ru/photo/f2130d8a-9e6e-11ea-8abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

В Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.

По данным издания «Царьград», это же издательство два года назад выпустило партию сувениров с портретами Гитлера. Полиция провела проверку и пришла к выводу, что пропаганды фашизма в этом нет, только попытка извлечь коммерческую выгоду.

«Наша армия», описывая выпущенные сувениры, пытается указать на, что фашизм и коммунизм якобы одно и то же. Для этого издательство шутливо описывает семейный праздник, где члены одной семьи дарят друг другу сувениры с изображением лидеров «тоталитарных» стран, в том числе Гитлера и Сталина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) за размещение фотографии руководителя гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».