Волгоградцу предъявили обвинение за фото Мюллера в «Бессмертном полку»

https://static.news.ru/photo/7c0d54a6-9c2a-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ/РИА Новости

Жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) за размещение фотографии руководителя гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».

Согласно данным следствия, молодой человек опубликовал изображение в первых числа мая 2020 года. При этом он переименовал нацистского лидера в Геннадия Михайловского. Позднее данное изображение было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны.

Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ходе допроса Воронцов отрицал свою причастность к размещению фото Мюллера. Однако для следствия это очевидно и объективно подтверждается полученными данными.

Ранее NEWS.ru писал, что на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.