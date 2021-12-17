Родителям разрешат посетить новогодние утренники при наличии QR-кода
Софья Купервасер
Софья Купервасер
18:16, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Родители смогут побывать на детских утренниках в столичных школах и садах при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесённое заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Кроме того, мероприятия будут проходить сугубо в камерном составе, в рамках только одной группы, без большого скопления людей.
Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести этот праздник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на ёлке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесённое заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста. Любых, даже потенциальных рисков заражения детей быть не должно, — заявили в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание. Российский лидер поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос о создании комплексов школьного питания — «от поля до тарелки». Он добавил, что бизнес станет уверенно вкладывать средства в развитие подобной отрасли, поскольку придётся много строить, начиная от предприятий по производству сельхозпродукции до переработки. И бизнесмены будут уверены в окупаемости таких инвестиций, таким образом, у них появится стимул творить добро.