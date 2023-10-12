Родителям назвали продукты, которыми нежелательно кормить школьников Диетолог Ивашкевич: фруктовые соки и готовые завтраки вредны для детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из рациона школьника нужно исключить пакетированные соки, газировку, а также мюсли и хлопья, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. Также, по ее словам, никакой пользы нет в питательных батончиках, поскольку в их составе много сахара.

Из рациона нужно исключить все пакетированные соки, сладкие газированные напитки. Мюсли и сладкие хлопья не относятся к гиперполезным продуктам, это быстрая еда, которая не несет необходимого числа полезных микро- и макроэлементов. То же самое относится к снекам, например различным батончикам. Если почитать их состав, то можно увидеть, что глюкозно-фруктозный или кукурузный сироп, как правило, находится на первом месте, — предупредила нутрициолог.

Ивашкевич напомнила, что сейчас растет проблема с ожирением у детей, а неполезные снеки только ухудшают состояние детей. При этом она призвала не пихать насильно еду ребенку — если он не хочет есть, значит, он не голодный.

В качестве полезного перекуса диетолог рекомендует нарезанную морковь, огурец, грушу, порцию орешков, но не жареных и не соленых. По словам Ивашкевич, не стоит приучать ребенка к сладкому в больших дозировках, поскольку это вредит поджелудочной железе.

10 октября спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что подросткам с ожирением в первую очередь необходимо не подобрать правильную диету, а поменять образ жизни. Она призвала отказаться от мучного, сладкого, жирного, соленого, острого и перейти к рациональному питанию.