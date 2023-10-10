Назван идеальный рацион питания для подростков с ожирением Тренер Волынкина призвала подростков с ожирением перейти на рациональное питание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подросткам с ожирением в первую очередь необходимо не подобрать правильную диету, а поменять образ жизни, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она призвала отказаться от мучного, сладкого, жирного, соленого, острого и перейти к рациональному питанию.

Я советую рациональное питание, три приема в день. На завтрак сложные углеводы и различные крупы: гречка, пшено, рис плюс яйцо или творог. То же самое на обед: кусок мяса, курицы, индейки или говядины, кусок рыбы, например форель, минтай, треска, горбуша, семга, гречка, бурый рис, овощи. Также в обеденное время добавляем супы в небольшом количестве, — сказала Волынкина.

Тренер добавила, что на ужин следует употреблять только белковые продукты с овощами в качестве гарнира, которые могут быть тушенными на пару. Волынкина отметила, что сладкое и фрукты в небольшом количестве можно съесть в первой половине дня (до двух часов дня).

Ранее Волынкина сообщила, что для подростков, страдающих ожирением, подойдет комплекс упражнений, которые помогут сбросить лишний вес. В первую очередь это общая физическая подготовка (ОФП), которая подразумевает нагрузку на все группы мышц, силовые и кардиотренировки. Тренер подчеркнула, что эффективными упражнениями для подростков с лишним весом являются приседания, отжимания и выпады.