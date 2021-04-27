Родители отложили покупку детских путёвок до введения кешбэка в 50%

https://static.news.ru/photo/77b96454-a72c-11eb-85bc-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Родители прекратили бронировать путёвки для детей в лагеря, ожидая реализации инициативы президента Владимира Путина о возврате 50% от их стоимости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Алексея Резникова.

По его словам, продажи путёвок в этом сегменте остановились, а те родители, которые приобрели их ранее, теперь хотят перебронировать поездки детей в лагеря на новых условиях.

Эту информацию подтвердила глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. Она и представители отрасли отмечают, что бизнесу будет сложно реализовать инициативу главы государства. Дело в том, что нет свободных средств в связи с оставшимися с 2020 года задолженностями перед покупателями и затратами на подготовку к новому сезону.

По их мнению, решить проблему можно, если вместо присоединения детских лагерей к программе кешбэка будет использована схема выплаты компенсаций родителям расходов после того, как дети вернуться из лагерей.

Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок для детей в летние лагеря в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что детский отдых должен быть максимально доступным. В правительстве заявили, что на данную программу будет выделено около 5 млрд рублей и воспользоваться ею смогут родители больше 350 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания. В Роспотребнадзоре отметили, что отдых должен быть организован с учётом эпидситуации по месту отправления и прибытия детей.