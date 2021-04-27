Родители отложили покупку детских путёвок до введения кешбэка в 50%

Родители прекратили бронировать путёвки для детей в лагеря, ожидая реализации инициативы президента Владимира Путина о возврате 50% от их стоимости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Алексея Резникова.
По его словам, продажи путёвок в этом сегменте остановились, а те родители, которые приобрели их ранее, теперь хотят перебронировать поездки детей в лагеря на новых условиях.
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По их мнению, решить проблему можно, если вместо присоединения детских лагерей к программе кешбэка будет использована схема выплаты компенсаций родителям расходов после того, как дети вернуться из лагерей.
Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок для детей в летние лагеря в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что детский отдых должен быть максимально доступным. В правительстве заявили, что на данную программу будет выделено около 5 млрд рублей и воспользоваться ею смогут родители больше 350 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания. В Роспотребнадзоре отметили, что отдых должен быть организован с учётом эпидситуации по месту отправления и прибытия детей.