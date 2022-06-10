РИА Новости: Митволь был задержан в московском «Внуково» еще в среду

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Олег Митволь

Экс-замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан ещё 8 июня, сообщили источники РИА Новости. По данным агентства, Митволь собирался лететь в Турцию на отдых в Анталии. Когда политик прибыл в аэропорт «Внуково» и направился к трапу, его задержали.

Его задержали во «Внуково», он собирался улететь в Анталью... Задержали 8 июня, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о задержании Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство красноярского метро. Помощница политика подтвердила эту информацию. Однако, по её данным, это произошло в пятницу 10 июня. Центральный районный суд Красноярска арестовал Митволя, рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда. По информации инстанции, экс-чиновник будет находиться под стражей в СИЗО до 24 июля.