Раскрыты детали задержания Митволя сотрудниками ФСБ во Внуково Помощница Митволя заявила, что во Внуково его задержали сотрудники ФСБ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Олег Митволь

Помощница экс-замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя — Инга — в разговоре с NEWS.ru заявила, что в столичном аэропорту Внуково его задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. Собеседница добавила, что это случилось 10 июня, когда Митволь «собирался на запланированный отдых в Турцию с семьёй».

Олег Митволь 10 июня был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьёй. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках заключенного госконтракта. Митволь Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами. Избранная мера пресечения, установленная Красноярским районным судом обжалуется в установленном законом порядке, — подчеркнула помощница Митволя.

Помощница Митволя отметила, что его адвокат не стал раскрывать местоположение экс-префекта САО Москвы в интересах безопасности.

Утром 10 июня РБК, ссылаясь на источник, сообщил о задержании Митволя: издание уточнило, что его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Красноярска арестовал Митволя, рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организацией на строительство красноярского метро. По информации инстанции, экс-чиновник будет находиться под стражей в СИЗО до 24 июля.