Суд арестовал Митволя Суд Красноярска арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Митволя по делу о хищении 900 млн рублей

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Олег Митволь

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организацией на строительство красноярского метро. Бывший чиновник будет находиться под стражей в СИЗО до 24 июля, заявили в инстанции.

Да, его заключили под стражу до 24 июля. Подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ, — сообщили в инстанции.

О задержании Митволя сотрудниками ФСБ стало известно утром 9 июня. В тот день экс-заместитель главы Росприроднадзора находился в аэропорту Внуково, откуда планировал вылет в Дубай. В тот же день NEWS.ru связался с помощницей экс-чиновника, однако та сообщила, что поступившая информация не соответствует действительности.