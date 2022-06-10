Олега Митволя задержали в столичном аэропорту перед вылетом в Дубай

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Олег Митволь

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя задержали по делу о хищении, сообщил РБК источник в силовых структурах и источник, знакомый с материалами дела. Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края приступили к переговорам с компанией Poly Changda (входит в китайскую госкорпорацию Poly Group) о возведении метро в краевом центре. Ведущий специалист КНР в области строительства метро Ли Вэньбо отметил, что существует несколько предложений, по уменьшению капитальных затрат относительно представленного ранее проекта подземки.