Помощница опровергла задержание Олега Митволя в аэропорту Внуково

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощница экс-замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию в СМИ о задержании Митволя в столичном аэропорту Внуково. Собеседница подчеркнула, что данные о том, что его перевезли в Красноярск и предъявили обвинения в хищении 900 млн рублей — также не соответствуют действительности.

Перевезли в Красноярск? Какая интересная информация. У РБК какие-то шикарные источники — они сначала выкладывают, а потом звонят мне, просят подтвердить — правда или нет. У меня нет такой информации. В аэропорту были какие-то вопросы, да, общались. Но о том, что перевезли в Красноярск, задержали, выдвинули обвинения — пока такой информации нет. <...> Олег Львович летел не в Дубай, а в Турцию [отдыхать]. Юрист сказал, что ничего не подтверждено, что пишут в РБК. Его ещё не задержали, не перевезли в Красноярск, он до сих пор в аэропорту, общается с сотрудниками, — отметила помощница Митволя.

Утром 10 июня РБК, ссылаясь на источник, сообщил о задержании Митволя, портал уточнил, что его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края приступили к переговорам с компанией Poly Changda (входит в китайскую госкорпорацию Poly Group) о возведении метро в краевом центре. Ведущий специалист КНР в области строительства метро Ли Вэньбо отметил, что существует несколько предложений, по уменьшению капитальных затрат относительно представленного ранее проекта подземки.