https://static.news.ru/photo/78483798-7333-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Василий Голубев Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области приняло решение о введении на территории региона режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Ограничительные меры касаются людей всех возрастов. С 31 марта жителям области запрещено покидать свои дома, кроме как для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, вынести мусор и вывести на выгул собаку в радиусе 100 метров от жилья.

Исключения также составляют случаи, когда нужна экстренная помощь медиков или есть иная угроза жизни и здоровью. Также покидать дом разрешено людям, которым обязательно посещать работу, и лицам, оказывающим транспортные услуги и услуги доставки, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о введении для жителей региона режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса.