Ретроградный Меркурий — 2024: даты, что нужно знать, советы астрологов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ретроградный Меркурий представляет собой астрологическое явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как такое положение влияет на людей, чего не стоит делать в этот период?

Когда будет ретроградный Меркурий в 2024 году

В 2024 году ожидается три периода ретроградного Меркурия: 1–25 апреля, 5–28 августа, 26 ноября — 15 декабря. Астрологи отмечают, что Меркурий является планетой, отвечающей за коммуникацию, обучение, поэтому в указанные выше промежутки следует придерживаться особых правил, чтобы не навредить себе.

«Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — объяснила в разговоре с РИА Новости астролог Анна Ушакова.

Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий

Астрологи отмечают, что ретроградный Меркурий влияет на всех людей и сферы их деятельности. Большинство людей, скорее всего, не ощутит давление небесного тела. Тем не менее, если в натальной карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, планета может спутать карты в работе или личной жизни.

Везет в этот период тем людям, кто родился в период ретрограда. В эти недели они могут ощущать прилив сил, в делах, связанных с покупками, работой и обучением, им с большой долей вероятности будет сопутствовать удача.

Эксперты отмечают, что период с 1 по 25 апреля будет отличаться сложностями в общении, поэтому чрезмерная эмоциональность в конфликтах и разногласиях может обернуться разрушительными последствиями.

«Этот период заставит пересмотреть свое отношение ко многим вещам, и в первую очередь — к себе. Ошибки и импульсивные действия выльются в настоящее, а разбираться с ними придется путем долгой саморефлексии», — отмечает издание The Girl.

Астрологи в апреле рекомендуют быть более размеренными в делах и поступках. Этот период подходит для отказа от того, к чему никогда бы не хотелось возвращаться. При этом ретроградный Меркурий часто «возвращает» человеку тех людей, с которыми он ранее оборвал связи. Период поможет либо окончательно отстраниться от экс-знакомых, либо возобновить дружбу или отношения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие советы дают астрологи на период ретроградного Меркурия

Представителям огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) стоит быть особенно внимательными к финансовым вопросам, а также внимательно отнестись к своему темпу жизни. Овнам следует уделить внимание здоровью и завести тетрадь для записи расходов. Львам астрологи предвещают неурядицы в отношениях с коллегами, поэтому нужно больше времени проводить с близкими и не поддаваться импульсивным желаниям. Период ретрограда для Стрельцов станет «временем второго шанса», поэтому нужно сосредоточиться на делах и попробовать восстановить ранее утраченные контакты.

Что касается земных знаков (Дева, Телец, Козерог), то для них предстоящий период будет непростым. Тельцам рекомендовано обратить внимание на карьеру и творческую сферу, а также попрощаться с надоевшими знакомыми. Девам же советуют внимательнее отнестись к себе, ведь в этот период уровень стресса поднимется, а неприятности начнут неотступно преследовать. Кроме того, Меркурий считается одной из важнейших планет для этого знака, поэтому успех в делах Девам принесет только жесткий контроль. Козерогам же ретроград принесет новые знакомства, однако важно уделять время работе.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Представители водной стихии (Рыбы, Рак, Скорпион) могут испытывать чувство рассеянности. Рыбам астрологи советуют не откладывать дела на потом, ведь сейчас судьба благоволит изменениям в их жизни. Что касается Раков, то им следует переосмыслить свои действия, а также поработать над отношениями с друзьями и семьей. Скорпионы же почувствуют, что ретроградный Меркурий испытывает их на прочность, однако если с вызовами справиться без лишней эмоциональности, то это принесет успех и исполнение мечты.

Воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) рекомендуется больше времени уделить самоанализу. Близнецам в период ретрограда следует внимательно отнестись к своему здоровью. Представителей знака Весы же ждет период максимальной активности и продуктивности, поэтому следует разобраться со всеми вопросами, давно требующими решения. Водолеям астрологи советуют расставить приоритеты и начать планировать свою жизнь, начиная от бюджета и заканчивая целями на год.

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