Ретроградный Меркурий представляет собой астрологическое явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как такое положение влияет на людей, чего не стоит делать в этот период?
Когда будет ретроградный Меркурий в 2024 году
В 2024 году ожидается три периода ретроградного Меркурия: 1–25 апреля, 5–28 августа, 26 ноября — 15 декабря. Астрологи отмечают, что Меркурий является планетой, отвечающей за коммуникацию, обучение, поэтому в указанные выше промежутки следует придерживаться особых правил, чтобы не навредить себе.
«Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — объяснила в разговоре с РИА Новости астролог Анна Ушакова.
Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий
Астрологи отмечают, что ретроградный Меркурий влияет на всех людей и сферы их деятельности. Большинство людей, скорее всего, не ощутит давление небесного тела. Тем не менее, если в натальной карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, планета может спутать карты в работе или личной жизни.
Везет в этот период тем людям, кто родился в период ретрограда. В эти недели они могут ощущать прилив сил, в делах, связанных с покупками, работой и обучением, им с большой долей вероятности будет сопутствовать удача.
Эксперты отмечают, что период с 1 по 25 апреля будет отличаться сложностями в общении, поэтому чрезмерная эмоциональность в конфликтах и разногласиях может обернуться разрушительными последствиями.
«Этот период заставит пересмотреть свое отношение ко многим вещам, и в первую очередь — к себе. Ошибки и импульсивные действия выльются в настоящее, а разбираться с ними придется путем долгой саморефлексии», — отмечает издание The Girl.
Астрологи в апреле рекомендуют быть более размеренными в делах и поступках. Этот период подходит для отказа от того, к чему никогда бы не хотелось возвращаться. При этом ретроградный Меркурий часто «возвращает» человеку тех людей, с которыми он ранее оборвал связи. Период поможет либо окончательно отстраниться от экс-знакомых, либо возобновить дружбу или отношения.
Какие советы дают астрологи на период ретроградного Меркурия
Представителям огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) стоит быть особенно внимательными к финансовым вопросам, а также внимательно отнестись к своему темпу жизни. Овнам следует уделить внимание здоровью и завести тетрадь для записи расходов. Львам астрологи предвещают неурядицы в отношениях с коллегами, поэтому нужно больше времени проводить с близкими и не поддаваться импульсивным желаниям. Период ретрограда для Стрельцов станет «временем второго шанса», поэтому нужно сосредоточиться на делах и попробовать восстановить ранее утраченные контакты.
Что касается земных знаков (Дева, Телец, Козерог), то для них предстоящий период будет непростым. Тельцам рекомендовано обратить внимание на карьеру и творческую сферу, а также попрощаться с надоевшими знакомыми. Девам же советуют внимательнее отнестись к себе, ведь в этот период уровень стресса поднимется, а неприятности начнут неотступно преследовать. Кроме того, Меркурий считается одной из важнейших планет для этого знака, поэтому успех в делах Девам принесет только жесткий контроль. Козерогам же ретроград принесет новые знакомства, однако важно уделять время работе.
Представители водной стихии (Рыбы, Рак, Скорпион) могут испытывать чувство рассеянности. Рыбам астрологи советуют не откладывать дела на потом, ведь сейчас судьба благоволит изменениям в их жизни. Что касается Раков, то им следует переосмыслить свои действия, а также поработать над отношениями с друзьями и семьей. Скорпионы же почувствуют, что ретроградный Меркурий испытывает их на прочность, однако если с вызовами справиться без лишней эмоциональности, то это принесет успех и исполнение мечты.
Воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) рекомендуется больше времени уделить самоанализу. Близнецам в период ретрограда следует внимательно отнестись к своему здоровью. Представителей знака Весы же ждет период максимальной активности и продуктивности, поэтому следует разобраться со всеми вопросами, давно требующими решения. Водолеям астрологи советуют расставить приоритеты и начать планировать свою жизнь, начиная от бюджета и заканчивая целями на год.
Читайте также:
30 марта — день поминовения усопших. Как провести Родительскую субботу
Тепло уже на пороге? Какую погоду ждать в Москве в выходные 30–31 марта
Гибель Гагарина — катастрофа или убийство? Названы самые безумные версии