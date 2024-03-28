30 марта — день поминовения усопших. Как провести Родительскую субботу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

30 марта 2024 года

В основе христианского мировоззрения лежит любовь к ближним. Она распространяется не только на живых, но и на почивших. Поэтому в церковном календаре появились особые дни, выделенные для поминовения усопших. Они известны как Родительские субботы. Об одной из суббот мы и поговорим в этой статье. Она приходится на 30 марта 2024 года — вторую седмицу Великого поста. Рассказываем, как провести этот день, следуя советам священнослужителей.

Значение Родительской субботы — дня поминовения усопших

В течение года православные христиане проводят семь Родительских суббот. Три из них называются Великопостными. Они справляются на вторую, третью и четвертую седмицы Великого поста.

Великопостные дни поминовения усопших имеют особое значение. Дело в том, что в будни в период говения не служится Божественная литургия. А потому, чтобы не оставить умерших без внимания, предустановлены три Родительские субботы. Это время, когда верующие возносят заупокойные молитвы и отдают дань памяти почившим.

Важно отметить, что смысл Родительской субботы, или дня поминовения усопших, не ограничивается молитвой за близких. Христиане вспоминают всех преставившихся христиан. В преддверии Пасхи молитва за умерших символизирует связь между поколениями, обещает встречу во время всеобщего воскресения из мертвых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Поминовение усопших в Родительскую субботу

Как проходит поминовение усопших в Родительскую субботу

Поминовение усопших предполагает в первую очередь молитву и посещение церкви или храма. Накануне, в пятницу вечером, необходимо прийти на парастас, или заупокойную службу. А субботним утром стоит присоединиться к Божественной литургии и общей панихиде.

Вечером 29 марта и утром 30 марта 2024 года верующие могут:

подать записки об упокоении;

поставить свечи на канун — панихидный столик с распятием;

оставить на кануне постную еду.

Поминовение усопших 30 марта может сопровождаться посещением кладбища. Впрочем, церковь на этом вовсе не настаивает. Навещать могилы стоит, только если позволяют погода и силы. Это подходящий день, чтобы навести порядок на кладбищенском участке, избавиться от сорняков, протереть памятник от пыли и грязи.

Стоит также отметить, что поминовение усопших в 2024 году не ограничивается Родительскими субботами. Напротив, священнослужители призывают как можно чаще молиться об умерших.

Отдавая дань памяти почившим, можно заняться благотворительностью. Даже небольшого пожертвования будет достаточно. Причем не нужно ограничиваться материальной поддержкой. В дни поминовения важно уделить внимание всем находящимся в нужде и помочь им и словом, и делом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Канун

Что можно и нельзя делать в дни поминовения усопших

В Родительскую субботу поминовение усопших проходит в соответствии с церковным уставом. Это значит, что все языческие обряды (впрочем, как и в любой другой день) под строгим запретом. Представители РПЦ призывают не приносить на могилы угощения и искусственные цветы. Тем более нельзя проводить кладбищенские застолья.

Если вы хотите помянуть близких в кругу семьи, достаточно собраться за домашним столом. Даже во время поста не возбраняется выпить немного красного вина. Главное — помнить про умеренность и в еде, и в питье. В качестве угощения можно приготовить кутью.

Резюмируя, 30 марта 2024 года запрещено:

отказывать в помощи, скупиться;

проводить веселые, шумные застолья;

злоупотреблять алкоголем;

сквернословить, ссориться;

не молиться;

пропускать службы в храмах;

оставлять еду на могилах;

заниматься исключительно бытом, забыв о духовных трудах.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Кутья

Что можно есть в Родительскую субботу, 30 марта 2024 года

Напоследок расскажем, что можно есть в день поминовения усопших. 30 марта — вторая суббота Великого поста. Говеющим дозволены горячая пища на растительном масле и вино в ограниченных количествах. Накрывая поминальный стол, можно приготовить:

тушеные овощи;

грибы;

растительные котлеты;

вареники с овощной начинкой;

зразы;

супы без мяса и многое другое.

Молитвы об усопших — это в первую очередь напоминание о вечной жизни, о том, что душа продолжает существование и после смерти. Поэтому не стоит думать, будто мертвых поминают только в Родительские субботы. Даже при смене порядка проведения литургии всегда можно молиться самостоятельно, отдавая дань памяти как близким, так и всем почившим.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что можно есть в Родительскую субботу, 30 марта 2024 года

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