Гибель Гагарина — катастрофа или убийство? Названы самые безумные версии

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Юрий Гагарин

27 марта 1968 года во Владимирской области разбился Юрий Гагарин. Гибель первого в мире космонавта вместе с его инструктором Владимиром Серегиным быстро обросла слухами. На фоне засекречивания результатов расследования авиакатастрофы возникали разнообразные теории заговора. В период массового недоверия властям и «срывания покровов» во времена перестройки многие из них проникли в печать. На рубеже 1980–1990-х возникали даже уфологические и религиозные теории о жизни Гагарина после официальной его гибели. О самых оригинальных из этих версий — в материале NEWS.ru.

«Гагарина убил Брежнев»

Версия о том, что смерть Гагарина организовал лично генсек КПСС Леонид Брежнев, появилась достаточно быстро. Многие не верили, что космонавт, чей героический образ в то время был непререкаем, мог погибнуть во время обычного полета на истребителе.

Первоначально слухи о заговоре циркулировали среди аэродромных специалистов, занятых подготовкой космонавтов к тренировочным полетам. Их собрал и обобщил Анатолий Корешков, работавший инженером-испытателем на Байконуре. Эти версии гласили, что Гагарин, лишившийся возможности снова выйти на орбиту, сильно завидовал коллегам, которых посылали в космос. Он якобы начал обивать пороги высоких кабинетов, требуя допустить его до полетов.

В этот момент, согласно соответствующей версии, у Гагарина назрел конфликт с летчиком Георгием Береговым. Последний, по версии Корешкова, не удовлетворял требованиям отряда космонавтов, но находился в нем, потому что якобы был незаконнорожденным сыном Леонида Брежнева. Однажды во время перепалки между ними Гагарин вспылил и заявил, что Береговой попадет в космос только через его труп, писал Корешков в своей книге «За стеной секретов». После этого Гагарин якобы попытался отстранить Берегового от полетов, использовав связи, включая Владимира Русяева, которого автор версии называет куратором космонавта со стороны КГБ.

Попытка, по словам Корешкова, не удалась. Якобы всех, кто участвовал в этом заговоре, вычистили из органов, включая Русяева. В августе 1966 года на орбиту вышел корабль «Восход-1». Основным пилотом был назначен Владимир Комаров, а дублером — Юрий Гагарин. Экспедиция завершилась трагедией — космонавт Комаров сгорел в спускаемом аппарате.

По одной из версий, приводимой в книге, о проблемах корабля знали многие конструкторы. Гагарин якобы писал наверх и требовал отложить старт. Письмо даже положили на стол Брежневу, но тот его проигнорировал: требовалось «утереть нос» американцам, которые оказались успешными в своей лунной программе.

Комаров был другом Гагарина. Его гибель сильно ударила по душевному самочувствию первого космонавта. Далее теории заговора разнятся. По одной из них, приводимой в книге Корешкова, Комаров знал, что должен погибнуть, и пошел на это, чтобы не погиб его друг. По другой же, Гагарин, узнав о гибели приятеля, поклялся отомстить. Якобы во время одного из приемов в Кремле он плеснул в Брежнева то ли водкой, то ли шампанским, то ли кефиром, то ли просто ударил по лицу. Со стороны осведомителей КГБ из близкого круга космонавта главе советской госбезопасности Юрию Андропову поступала информация, что Гагарин на этом не успокоился и хочет всерьез отомстить Брежневу за гибель друга.

Спецслужбы, пишет Корешков, решили устранить Гагарина. Его допустили к летной практике, но с одним условием — он забудет про космос и общественную деятельность. Гагарин якобы на это согласился, а далее его убили. Корешков считал, что в кабину самолета подложили мину.

В своей книге «Звездные трагедии» другой автор Федор Раззаков растиражировал версию, что МиГ, на котором летел первый космонавт, был сбит ракетой. Один из сторонников теории заговора Борис Мурасов писал, что это было сделано намеренно по приказу советского руководства. Но были и те, кто считал попадание ракеты случайным, произошедшим из-за того, что у самолета был неисправен прибор опознавания «свой — чужой».

Версия политического убийства Гагарина до сих популярна, в частности, в США, где по ней выпускают книги, несмотря на критику со стороны американских историков космонавтики.

Фото: Anefo/CC0/via Wikimedia Commons Леонид Брежнев

«Гагарин сошел с ума»

Эта версия, встречавшаяся в перестроечной прессе, тесно переплетается с предыдущими. Она также исходит из того, что космонавта устранили по приказу советской верхушки. Но к этому добавляется новый элемент: Гагарин болел душой за простой народ и якобы в определенный момент решил высказать в лицо партноменклатуре безапелляционную критику.

После демарша первого космонавта якобы решили объявить сумасшедшим. Однако самого популярного в мире советского гражданина не получилось бы просто так положить в психиатрическую клинику. Поэтому была инсценирована его смерть во время полета на МиГ-15. Что стало с его напарником, в данном случае не рассматривается.

Гагарина, по этой версии, поместили в психиатрическую клинику, из которой ему в начале 1970-х годов удалось сбежать и ненадолго вернуться в бывший Гжатск, сейчас город Гагарин. Но мать якобы его не узнала и вызвала милицию. В итоге космонавта вновь увезли в сумасшедший дом, на этот раз навечно. Существовала и еще более маргинальная версия, что Гагарин сошел с ума сразу после того, как побывал в космосе, и вскоре оказался в психбольнице, где ему сделали пластическую операцию, изменив внешность.

«Гагарина похитили инопланетяне»

Позднесоветские публицисты любили мистику, а повальное увлечение всевозможными гадалками, астрологами и прорицателями обеспечило долгую жизнь их самым оригинальным теориям. Красимира Стоянова утверждала: Гагарина «забрали они». При этом она ссылалась на слова своей тети — болгарской предсказательницы Ванги. Кто были эти «они», Ванга не поясняла. Кто-то считал, что это были агенты ЦРУ, другие — что речь идет об инопланетянах.

Немедленно нашлись «свидетели», которые будто бы видели объекты внеземного происхождения на пути следования гагаринского МиГ-15. По этой теории, столкнувшись с ними, самолет упал на землю — но уже без Гагарина. Его якобы успели забрать с собой инопланетяне. Многие из этих «свидетельств» впервые попали в медийное пространство благодаря книге «Мистика в жизни выдающихся людей».

Есть и более конкретизированная фантастическая версия, по которой инопланетяне «переместили» Гагарина на планету Уран, откуда он должен вернуться не раньше 2025 года.

«Гагарина «скопировали»

Как писал публицист и историк космонавтики Антон Первушин, в 1994 году некий Борис Волков выдвинул версию, что Гагарина «скопировали». Эта теория заговора также основана на предположении, что у космонавта было жесткое противостояние с Брежневым и руководством КПСС. Взгляды Гагарина на развитие СССР якобы сильно расходились с линией советской верхушки.

Поэтому Леонид Брежнев приказал подчиненным избавиться от космонавта, и Юрия Гагарина положили в психиатрическую лечебницу. Но перед этим все его сознание с помощью «особых методик» было скопировано в сознание похожего на него внешне человека. А катастрофа МиГ-15 была подстроена, чтобы Гагарина можно было надежно спрятать. Подлинный Гагарин, согласно этой версии, умер в 1990 году, а его компьютерный клон, по мнению Волкова, на момент публикации был еще жив.

Фото: Mikhail Svischev/Russian Look/Global Look Press Юрий Гагарин

«Гагарин умер в космосе»

Появлялась и версия, что Юрий Гагарин умер на несколько недель ранее официальной даты смерти, а именно 9 марта 1968 года, во время испытания очередного космического корабля. В этот день с космодрома Байконур стартовал корабль «Л1», чьей целью был облет вокруг Луны. В этот момент шла лунная гонка между СССР и США. Официально корабль был беспилотным, но по версии, о которой идет речь, на борту был экипаж, состоящий из Юрия Гагарина и Владимира Серегина. Сразу же после вывода корабля на орбиту начались неполадки. Выполнить программу полета не представлялось возможным. Вернуть космонавтов на Землю — тоже.

Было решено умолчать о том, что на борту есть экипаж. Центр управления полетами перестал отвечать на запросы космонавтов. А через неделю корабль вошел в плотные слои атмосферы, и, согласно этой версии, во время спуска Гагарин и Серегин погибли.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Юрий Гагарин

Как погиб Гагарин на самом деле

В реальности, как показывают рассекреченные документы комиссии по расследованию катастрофы, подготовка пилотов к испытательному полету на самолете МиГ-15УТИ шла с огромным числом нарушений. Начиная от того, что погода была нелетной, заканчивая тем, что никто не принял во внимание пробелы в летной подготовке Гагарина и Серегина. На тот момент первый космонавт несколько лет не садился за штурвал самолета, а его инструктор ранее практически не летал.

Самолет, на котором они разбились, принадлежал к одной из самых проблемных моделей в советских ВВС. Он требовал очень большой концентрации и сосредоточенности при управлении. С 1965 по 1979 год включительно с МиГ-15 произошло 99 авиационных происшествий: 25 аварий и 74 катастрофы с гибелью людей. По правилам неопытные экипажи не должны были летать на нем в опасных погодных условиях. По официальной версии, выполнение резкого маневра уклонения привело к тому, что самолет свалился в штопор. Наиболее вероятной считается попытка уклониться от столкновения с шаром-зондом. У покойного космонавта Алексея Леонова была версия, что самолет «свалился» из-за того, что рядом с ним пролетел Су-15. Однако специалисты такую версию отвергают.

Экипаж пытался выйти из штопора. Машину, как показывают документы, Гагарин и Серегин вытягивали до последнего. Но не получилось: космонавт и его напарник разбились.

Читайте также:

«Жутковатые кадры»: какие тайны раскрыли фото с места гибели Гагарина

Стало известно, почему кадры с места гибели Гагарина «скрывали» 55 лет

«Лётчики были разорваны»: в Госархиве усомнились в версии гибели Гагарина

«Памятник спрятан в кустах»: что происходит с наследием Гагарина в России

Не те люди и цели: что не так с российской космонавтикой