Ректором РУДН стал 38-летний юрист из Железногорска

https://static.news.ru/photo/94a7aff8-9ea9-11ea-8e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.rudn.ru

В Российском университете дружбы народов (РУДН) сменился ректор. Им стал доктор юридических и экономических наук, юрист, член Высшей квалификационной коллегии судей России Олег Ястребов. Об этом сообщается на сайте вуза.

Нового руководителя коллективу РУДН представил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Отмечается, что о смене главы университета было известно ещё в феврале, а в марте закончился срок контракта с его предшественником Владимиром Филипповым.

Известно, что Ястребову 38 лет. Он родился в городе Железногорске Красноярского края. Должность профессора кафедры административного права РУДН он занял в 2011 году. В 2014 году его избрали на должность директора Юридического института РУДН.

Кроме того, в ноябре 2018 года Ястребов стал членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ, а в следующем месяце — членом совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Как писал NEWS.ru, прикованная к кровати профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая получила два штрафа за нарушение самоизоляции, до сих пор не получила никаких официальных подтверждений того, что они были аннулированы. Она опасается, что неприятная история может лишить её возможности дальнейшей реабилитации.