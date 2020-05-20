Прикованная к кровати профессор РУДН потребовала извинений за штрафы

https://static.news.ru/photo/e8bb1a42-9a78-11ea-9e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Карабулатова/facebook.com

Прикованная к кровати профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая получила два штрафа за нарушение самоизоляции, до сих пор не получила никаких официальных подтверждений того, что они были аннулированы. Она опасается, что неприятная история может лишить её возможности дальнейшей реабилитации.

После пандемии женщина, которая уже год не покидала свою квартиру, намерена отправиться в Чехию, где собирается получить квалифицированную помощь. Наличие уведомлений о штрафах и отсутствие документов об их аннулировании, полагает она, закроет ей выезд за рубеж.

У меня нет документов. На границе, к примеру, это не будет никого интересовать. <...> Не хочу, чтобы они просто сказали: «Да, мы аннулировали». Хочу, чтобы это было реально. <...> Чтобы слово и дело совпадали друг с другом, — цитирует Карабулатову сайт телеканала «360».

По ее словам, с ней связались представители столичного главного контрольного управления (Главконтроль) и заверили, что аннулируют взыскания. Однако с тех пор ничего не изменилось.

Женщина добавила, что ждёт публичных извинений за незаконно выписанные штрафы.

Ранее Карабулатова в Facebook сообщила, что столичные власти оштрафовали её за нарушение режима самоизоляции несмотря на то, что она имеет первую группу инвалидности и уже год не выходит из дома.

Как писал NEWS.ru, женщина уверена, что в Главконтроле заявили об аннулировании штрафов лишь для снижения градуса возмущения в обществе, в то время как на самом деле до сих пор не сделали этого.