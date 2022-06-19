Ректор МГУ призвал сохранить все варианты обучения в вузах Ректор МГУ Садовничий выступил за сохранение бакалавриата, магистратуры и специалитета

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий

Новая система высшего образования, которая в России придет на смену Болонской, должна включать в себя все варианты обучения, однако приоритетными должны быть специалитет и интегрированная магистратура, подчеркнул ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме. Он также призвал сохранить и бакалавриат, но по отдельным направлениям подготовки, пишет ТАСС.

Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки, — заявил Садовничий.

Ректор МГУ также выступил за плавное изменение системы образования без «радикальных потрясений».

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо выстроить собственную уникальную систему высшего образования, основанную на лучших советских и современных практиках. Он подчеркнул, что западная образовательная модель не должна копироваться российскими вузами.