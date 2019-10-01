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Собственные графики перехода на новые нормативы по отоплению многоквартирных домов могут появиться в регионах. Министерство строительства и ЖКХ сообщило об этом члену комитета Госдумы по энергетике Борису Гладких.

Минстрой, как пишет « Парламентская газета », уже отправил в Правительство предложения о внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Согласно им, сроки утверждения единых нормативов сохраняются до 1 января 2020 года, но региональные администрации по согласованию с Минстроем смогут определять график поэтапного перехода к применению таких нормативов.

С 1 января 2020 года в России должны вступить в силу новые нормативы потребления тепла. В них будут учитываться этажность, год постройки, материалы стен многоквартирных и жилых домов, а также климатические условия.

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития внесли в правительство законопроект, который предусматривает создание единых принципов регулирования тарифов. Согласно документу, они должны вводиться на срок не менее пяти лет. Внесение корректировок в тарифы будет возможно лишь в исключительных случаях, установленных правительством РФ.