РБК: Путин передаст Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/4441e63c-8b2a-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Игорь Краснов Фото: sev.gov.ru

Президент Владимир Путин согласился на предложение генерального прокурора Игоря Краснова передать его ведомству функцию по представлению России в ЕСПЧ. Глава ведомства объяснил свою просьбу «юридической агрессией» Украины, Ходорковского и WADA.

Краснов в своём письме к Путину заявил, что поправки в Конституцию, принятые в 2020 году, повысили статус прокурора.

На общем фоне понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями с партнёрами по Совету Европы место прокуратуры Российской Федерации в системе координат этой организации по-прежнему высоко, — написал он.

Прокурор отметил, что его ведомство занимается взаимной помощью и выдачей по уголовным делам, в связи с чем находится «на острие» совместной работы с иностранными партнёрами «по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах».

Ситуация с защитой интересов Российской Федерации, российских граждан и организаций остаётся сложной. Продолжается так называемая юридическая агрессия против нашего государства, — отметил он.

Краснов считает, что прокуратура обладает инструментарием для эффективной защиты РФ и граждан строены в международных судах, так как может истребовать материалы уголовных дел в судах и следственных органах, запрашивать сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну.

Соответствующее письмо с резолюцией «Согласен», оставленной Путиным, есть в распоряжении журналистов РБК. Подлинность документа подтвердил изданию источник, близкий к Генпрокуратуре. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не видел этого письма.

В настоящий момент интересы России в ЕСПЧ представляет Министерство юстиции.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из влиятельного правового института превращается в «орудие вмешательства во внутренние дела».

Накануне Украина вновь обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против России. В заявлении отмечается, что Киев обвиняет Москву в убийствах оппонентов российской власти как на территории страны, так и за её пределами. Украина считает, что подобные меры принимаются Россией вне ситуаций вооружённых конфликтов. Правительство Украины также отмечает, что Российская Федерация не проводит расследования этих убийств и намеренно проводит операции по сокрытию информации, направленные на противодействие усилиям по розыску виновных, писал NEWS.ru.