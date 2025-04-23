Разрезаешь, а там... Мясной рулет с сыром и шпинатом! Вкуснятина на ужин!

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Готовим мясной рулет со шпинатом и сыром на ужин! Представьте ароматный рулет с золотистой корочкой, внутри которого скрывается ярко-зеленая начинка из нежного шпината и тягучего сыра. Это блюдо выглядит по-праздничному, но готовится просто — идеальный вариант для сытного ужина или приема гостей.

500 г мясного фарша (лучше смесь говядины и свинины) смешайте с яйцом, размоченным в молоке батоном и специями. На пищевую пленку выложите фарш пластом толщиной 1,5 см. Для начинки обжарьте 200 г шпината с зубчиком чеснока, смешайте с 100 г тертого сыра (подойдет моцарелла или сулугуни) и 2 ст. л. сливочного сыра. Равномерно распределите начинку по мясному пласту, аккуратно сверните рулет при помощи пленки.

Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут, за 10 минут до готовности смажьте сметаной для румяной корочки. Дайте рулету «отдохнуть» 10 минут перед нарезкой — так он сохранит сочность. В разрезе получается эффектный контраст: сочное мясо, изумрудный шпинат и струящийся сыр. Подавайте с картофельным пюре или овощным рагу — этот рулет хорош и теплым, и холодным.

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