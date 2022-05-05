Разработчик сайта Кремля: исход IT-специалистов из России не радикальный Артём Геллер в интервью NEWS.ru — о новых мерах правительства по поддержке цифровой индустрии

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Правительство России анонсировало запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Эта мера призвана бороться с оттоком специалистов за границу, который стремительно усилился после начала специальной военной операции на Украине. В интервью NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер оценил новую меру, а также рассказал, что ещё могло бы сделать правительство для поддержки IT-сферы и насколько чувствителен текущий уход специалистов для отрасли.

— Как вы расцениваете предложение правительства о льготной ипотеке? Это вам кажется эффективной мерой?

— Чтобы удержать рядовых сотрудников IT-индустрии, да, в принципе, и топ-менеджмент, это самая эффективная на данный момент мера, социальный механизм. Жилищный вопрос очень важный. Надеюсь, что мера состоится в полной мере. Это, думаю, позволит удержать людей в профессии или даже в конкретной компании.

— Действительно сейчас уезжает очень много IT-специалистов или эта история сильно раздута?

— Это сложный вопрос. IT-специалисты действительно уезжают, но точных цифр не знает никто. Разные компании говорят по-разному. Например, «Яндекс» заявил о двух тысячах специалистов. Однако почти все из них остались работать в «Яндексе» на своих должностях, научившись во времена ковида работать удалённо из своих Грузий, Армений и где там они ещё сейчас. К тому же значительная часть из уехавших уже вернулась или собирается в ближайшее время вернуться.

Если говорить конкретно про нашу компанию, то у нас из 150 человек уехали двое, но они продолжают у нас работать, просто удалённо. Так что сложно дать общую оценку. Есть компании, которые полностью переехали из России, это правда. Однако сам процесс исхода IT-специалистов из России не радикальный. Я уверен, что кадры будут восстановлены в ближайшее время. Тем, кто уехал и уволился, найдут замену.

— Льготную ипотеку смогут взять специалисты, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 тысяч рублей в малых городах и от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках. Согласны с такой оценкой правительства рынка и зарплат в области?

— Видно, что меры поддержки направлены на топ-кадры, потому что в регионах зарплата ниже этой планки. В Москве — выше. Впрочем, Россия и славится квалифицированными кадрами, и их как раз в первую очередь и надо удерживать. Выглядит разумно, но в рамках, скажем так, экономной политики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Что ещё можно бы было сделать для удержания специалистов в IT?

— Самое главное — налоговые льготы. Было бы особенно важно, если бы, например, на какое-то время был введён какой-нибудь безналоговый режим. Это основная мера, которая бы, по большому счёту, всё решила.

— Разве налоговые льготы уже не действуют для IT?

— Да, послабления были введены, но определённым компаниям, а не всему IT-сектору. Есть надежда, что сейчас это поправят. Это опять экономный подход. Так же было и во время пандемии коронавируса, когда помогали, но каким-то определённым категориям. Хотелось бы, чтобы помощь IT сейчас распространялась на как можно большее число компаний. Если будет грамотный отбор компаний, которые будут квалифицироваться как IT, и помощь будет оказана им, то это может улучшить ситуацию радикально.

— Один из нынешних критериев для льготной ипотеки — в компании численность сотрудников должна составлять не менее семи человек. Откуда такая цифра?

— Это важный критерий, потому что сейчас IT-компанией может стать какая-то непонятная фирма-однодневка. Нужны ограничительные рамки. Эта рамка в семь человек звучит разумно. Действительно, даже самая маленькая IT-компания, которая полноценно работает и заключает контракты, не может состоять из одного человека. В такой компании обычно работает пять — семь — десять человек.

— Вам попадались примеры подобных фальсификаций, о которых вы говорите?

— Знаете, иногда это даже сложно назвать фальсификацией. Любая компания стремится максимально увеличить прибыль, поэтому неудивительно, что некоторые подстраиваются под подобные льготы. Не исключаю, что сейчас для попадания под ипотеку кто-то будет нанимать дополнительных сотрудников. К сожалению, это будут фиктивно нанятые и фиктивно занятые люди. Важно просчитать баланс, чтобы заниматься подобными схемами было не выгодно. Надеюсь, он как раз и просчитан этими рамками.