Российские IT-компании испытали проблемы с закупкой серверов

Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». Проблемы возникают и с российскими серверами, пишет «Коммерсант».

По данным источника в правительстве, компания VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой для обеспечения текущей работы сервисов компании и для масштабирования IT-инфраструктуры. Там рассказали, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру.

В Минцифры подтвердили получение письма от VK, отметив, что при участии Минпромторга «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объёмом российской вычислительной техники». В Минпромторге также подчеркнули, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники.

Источник на рынке операторов центров обработки данных подтверждает, что сегодня в России купить коммерческие партии нового оборудования фактически нельзя даже на вторичном рынке. Как отмечает глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева, типовые задачи большинства клиентов можно закрыть с помощью российских производителей, однако участники рынка утверждают, что их запасы техники тоже на исходе. Гендиректор производителя серверов «Норси-Транс» Сергей Овчинников заявил, что серверов и процессоров на складах компании хватит до 2023 года, но по этому вопросу в компанию «особо никто не обращается».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить полную независимость России от зарубежной электронной продукции к 2030 году. По его словам, к этому времени российские производители высокотехнологичной продукции должны лидировать на внутреннем рынке, при производстве должны использоваться отечественные компоненты, а объём экспорта должен превышать объём продаж на внутреннем рынке.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов назвал озвученный план амбициозным, но в целом выполнимым при условии усиления поддержки радиоэлектронной отрасли. Как уточнил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, ни один из процессоров отечественных компаний пока не дошёл до массового производства, а отставание прототипов от зарубежных аналогов весьма значительно.