Названа роль российских IT-специалистов в условиях санкций IT-эксперт Морозов: айтишники должны будут снизить зависимость РФ от западных технологий

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В условиях санкций IT-специалисты должны будут снизить зависимость России от западных технологий, сообщил эксперт по информационной безопасности Юрий Морозов ФБА «Экономика сегодня». Помимо импортозамещения стоит задача оптимизировать имеющиеся системы, отметил он, комментируя запущенную для айтишников льготную ипотеку под 5%.

Сфера IT сейчас очень востребована, президент делает большие ставки на айтишников, которые максимально будут задействованы в реализации программы импортозамещения. Россия нуждается в новых кадрах, в расширении компаний информационных технологий, которые в ближайшие годы должны нивелировать последствия санкций и снизить зависимость нашей страны от западных технологий, — сказал Морозов.

Он добавил, что льготная ипотека должна привлечь много специалистов, до этого выбирающих иностранные компании или вообще другую профессию.

О запуске программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, максимальный размер займа в городах-миллионерах составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.