В министерствах и ведомствах вдвое выросло число IT-вакансий

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти также планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России, пишет «Коммерсант».

Согласно отчету рекрутингового сервиса HeadHunter, количество предложений работы в IT- сфере в министерствах и подведомственных структурах с 24 февраля увеличилось вдвое. Так, вакансий на позицию системного администратора стало больше на 111%, на позицию специалиста по технической поддержке — на 101%, web-инженера — на 120%. В сфере компьютерной безопасности спрос вырос на 69%. Спрос на технических специалистов растёт и в регионах.

В то же время российские стартапы в области кибербезопасности зафиксировали отток сотрудников IT-компаний за границу, что связано в том числе в связи с санкциями. Как отмечает председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев, Минцифры, другие ведомства и госкорпорации активно разворачивают проекты импортозамещения, которые способны привлечь и трудоустроить дополнительный персонал.

Там отметили, что планируют в несколько раз увеличить объём грантов и кредитов на разработку и внедрение отечественных программных платформ, призванных заменить зарубежные решения. Как считает директор по персоналу разработчика ПО «МойОфис» Екатерина Дементьева, вопрос разработки и внедрения отечественных цифровых продуктов стоит особенно остро и госструктуры будут продолжать привлекать сотрудников. Это же касается и коммерческого сектора.

Ранее СЕО компании «Сиксхэндс» Георгий Крайчик заявил, что программисты могут уехать из России из-за проблем с дальнейшим заработком. Финансовые сложности спрогнозировать пока сложно, но многие сотрудники работают на зарубежные рынки, отметил он.