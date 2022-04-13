Российские IT-специалисты смогут оформлять отсрочку от армии с 19 апреля

Российские IT-компании, прошедшие аккредитацию, смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников с 19 апреля по 1 мая, сообщается в Telegram-канале Минцифры. Сделать это можно будет на портале Госуслуг.

С 19 апреля на Госуслугах можно будет подать заявку на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Сделать это смогут сами работодатели, заполнив специальную форму и загрузив её на Госуслуги, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всем претендующим на данную услугу предприятиям уже разосланы правила оформления отсрочки. Подать заявку на оформление отсрочки можно будет с 19 апреля по 1 мая на портале Госуслуг. Для этого работодатель должен заполнить специальную форму на каждого сотрудника и загрузить ее на портал. Решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия с 1 июня.

Так, на отсрочку претендуют мужчины с гражданском РФ в возрасте с 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору на полный рабочий день и имеют при этом высшее образование в IT-сфере. В Министерстве подчеркнули, что сотрудник при этом должен числится в штате компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года.

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