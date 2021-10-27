Объявленный в розыск программист назвал цель изнасилований в больнице ФСИН

Заключённых в Саратовской тюремной больнице пытали и насиловали, чтобы вымогать деньги или получать показания. С тем, по какой статье человек отбывает наказание, насилие не связано. Об этом изданию Sobesednik.ru рассказал бывший заключённый Сергей Савельев, который помог обнародовать видеозаписи истязаний.

Как я понял, от этого не застрахован никто — ни человек, осуждённый за экономические преступления, ни убийца, ни педофил. Это вообще никоим образом не завязано на совершённые преступления. Эти спецоперации могут проводиться в отношении кого угодно. С целью банального вымогательства, отжатия бизнеса, добиться признания или дачи показаний в отношении кого-то другого. Возможно, оговорить кого-то. Целью могут быть дальнейший шантаж, вербовка своей собственной агентуры, потому что после таких пыток человек готов уже на что угодно, лишь бы это не повторялось, — сообщил Савельев.

Он добавил, что происходящее не было тайной, пытками руководили сотрудники ФСИН. При этом о тюремной больнице в Саратове люди пересказывали истории не один десяток лет, предположил Савельев. Такое не может происходить без участия администрации.

Также мужчина рассказал, что у него в архиве ещё много неопубликованного материала со всей России. По мнению Савельева, правоохранительные органы не стремятся расследовать подобные преступления.

Эта машина у них очень медленно движется. Очень быстро у них получилось только объявить меня в розыск, — сказал он.

Ране Сергея Савельева заочно арестовали. В региональном главке МВД уточнили, что мужчину объявят в международный розыск. Ему вменяют неправомерный доступ к информации, совершённый в то время, пока он отбывал наказание в колонии.