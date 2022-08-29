Чтобы выбрать самый спелый арбуз, нужно обратить внимание на цвет пятна на его шкуре, пишет «Радио 1». Эксперты сообщают, что оно должно быть желтоватым, а лучше всего — оттенка сливочного масла. Перезревшими являются арбузы с ярко-желтым пятном, а также те плоды, которые лежали рядом с бананами.
Специалисты не советуют уделять внимание полоскам на арбузе, так как его расцветка зависит от сорта, а не от спелости ягоды. Индикатором спелости также не является хвостик. Иногда плод может созреть вне зависимости от этой части, а сами фермеры при сборе ориентируются только его на цвет и размер.
Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова ранее предупредила, что при продаже арбузы и дыни не должны лежать на полу и земле. При этом размер и место произрастания бахчевых, по её словам, не имеют значения. Более того, не стоит покупать треснувшие и загнившие, а также разрезанные плоды.
Диетолог Елена Соломатина в свою очередь заявила, что арбуз и дыня не должны быть мятыми, а их хвостики должны быть обязательно сухими. Специалист отметила, что при выборе арбуза можно постучать по нему. Звук должен быть средним между глухим и звонким.