Раскрыты секреты выбора самого спелого арбуза Индикатором спелости арбуза является желтоватое пятно на шкуре

Чтобы выбрать самый спелый арбуз, нужно обратить внимание на цвет пятна на его шкуре, пишет «Радио 1». Эксперты сообщают, что оно должно быть желтоватым, а лучше всего — оттенка сливочного масла. Перезревшими являются арбузы с ярко-желтым пятном, а также те плоды, которые лежали рядом с бананами.

Специалисты не советуют уделять внимание полоскам на арбузе, так как его расцветка зависит от сорта, а не от спелости ягоды. Индикатором спелости также не является хвостик. Иногда плод может созреть вне зависимости от этой части, а сами фермеры при сборе ориентируются только его на цвет и размер.

Специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова ранее предупредила, что при продаже арбузы и дыни не должны лежать на полу и земле. При этом размер и место произрастания бахчевых, по её словам, не имеют значения. Более того, не стоит покупать треснувшие и загнившие, а также разрезанные плоды.

Диетолог Елена Соломатина в свою очередь заявила, что арбуз и дыня не должны быть мятыми, а их хвостики должны быть обязательно сухими. Специалист отметила, что при выборе арбуза можно постучать по нему. Звук должен быть средним между глухим и звонким.