Россиянам рассказали о хитростях при выборе арбуза и дыни Диетолог Соломатина напомнила о правилах выбора вкусных арбузов и дынь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбуз и дыня являются одними из самых популярных летних лакомств, но важно уметь их правильно выбирать, в этом помогут несколько хитростей, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, обе ягоды не должны быть мятыми, а их хвостики должны быть обязательно сухими.

Соломатина отметила, что при выборе арбуза можно постучать по нему. Звук должен быть средним между глухим и звонким. Глухой звук означает, что арбуз перезрел, слишком звонкий — недозрел.

Если арбуз полосатый, то его полоски должны быть яркими. Часть, где хвостик, не должна иметь зеленый вид. При разрезе если есть белые или желтые прожилки и их много, значит много нитрата. Арбуз должен быть сладким, а не отдавать химией, — пояснила Соломатина.

Диетолог рассказала, что дыню нужно выбирать по запаху, в ней также не должно быть никаких вкраплений.

У дыни не должно быть мятых бочков. При разрезе не должна проваливаться середина. Часто бывает белый налет, даже перезрелый, уже с гнильцой. От такой дыни лучше отказаться, — добавила Соломатина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харпов рассказал, что случайно проглоченная арбузная семечка не вызовет проблем со здоровьем, однако частое их употребление в больших количествах может стать причиной воспаления аппендикса. Внутри семечки содержатся токсины, следовательно, жевать их опасно.