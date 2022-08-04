Россиянам подсказали, как правильно выбирать арбузы и дыни Специалист МосГИК Павлова: бахчевые при продаже не должны лежать на полу или земле

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

При продаже арбузы и дыни не должны лежать на полу и земле. Об этом предупредила в бседе с РИА Новости специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. При этом размер и место произрастания бахчевых, по ее слова, не имеют значения.

Бахчевые развалы открылись в Москве сразу после Дня десантника. В этом году встолице насчитывается более 200 точек по продаже арзубов и дынь.

Приобретать арбузы и дыни следует в специально отведенных местах или магазинах, там, где соблюдаются санитарные условия и вам могут предоставить декларацию о соответствии. Стоит обратить внимание на то, чтобы плоды не лежали на земле или на полу, — подчеркнула Павлова.

А вот то, где были выращены плоды, не так важно, поскольку, по словам специалиста, разнообразие сортов позволяет получать бахчевые культуры даже в Подмосковье. Что касается качества, то оно не зависит от размера арбузов и дынь, поскольку каждмоу ботаническому сорту присущи свои характеристики. Специалист посоветовала лишь не покупать треснувшие и загнившие, а также разрезанные плоды. Время реализации последних значительно сокращается, поскольку начатые арбузы и дыни рекомендуется хранить в холодильнике не более 12 часов.

Павлова расказала, что у зрелого арбуза должна быть белстящая поверхность с ярко выраженным рисунком коры, усохшие усики и плодоножка. При ударе зрелый арбуз вибрируе и издает умеренный глухой звук, а при сжимании вдоль продольной оси слегка вибрирует. мякоть должна быть красного цвета, семена черные или коричневые.

Дыни, в свою очередь, в зависимости от сорта, бывают шаровидными, овальными, удлиненно-яйцевидными, имеют белую, оранжевую или зеленоватую мякоть. Самые популярные среднеспелые сорта — колхозница и торпеда.

При выборе дыни следует обратить внимание на запах, исходящий от коры, — аромат должен быть тонким, приятным, сладковатым, без запаха плесени, — отметила специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харпов рассказал, что случайно проглоченная арбузная семечка не вызовет проблем со здоровьем, однако частое их употребление в больших количествах может стать причиной воспаления аппендикса. Внутри семечки содержатся токсины, следовательно, жевать их опасно.