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04 августа 2025 в 17:07

Раскрыто новое требование прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

Прокурор просит продлить арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе» на полгода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гособвинение ходатайствует о продлении ареста еще на шесть месяцев для 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. Соответствующее заявление направлено в 2-й Западный окружной военный суд.

Обвинение попросило продлить фигурантам срок ареста еще на полгода, — сказала Айвар.

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» полностью признали вину и раскаялись на закрытом заседании суда. Подсудимые подтвердили это после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Вместе с тем адвокат Игорь Трунов заявил, что в российских делах о терроризме оправдательные приговоры практически исключены. Он отметил, что даже при смягчающих обстоятельствах подсудимые вряд ли получат условные сроки. Единственным возможным исключением могло бы стать доказательство отсутствия состава преступления или ошибочного привлечения, но такие случаи крайне редки.

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прокуратура
Крокус Сити Холл
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