Раскрыт срок службы современных зубных пломб Эксперт Азатьян: керамические, композитные и металлические пломбы могут прослужить 15 лет

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Эксперт в сфере инноваций в стоматологии Михаил Азатьян рассказал «Известиям», что современные пломбы могут прослужить от пяти до 15 лет при правильном уходе за полостью рта. По его словам, материалы, которые используются в имплантатах, обладают более высокой степенью прочности и долговечности. Он уточнил, что подобные изделия могут прослужить на протяжении всей жизни человека.

Инновационные материалы для лечения зубов, такие как керамические, композитные и металлические пломбы, могут иметь различный срок службы в зависимости от качества материала, качества установки и правильного ухода за полостью рта. Обычно они могут длиться от пяти до 15 лет или более, — сказал Азатьян.

Он добавил, что, если пломба была установлена правильно, а пациент следит за своей полостью рта, она может продержаться и дольше.

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