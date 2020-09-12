Работники турецкого отеля не признали вину в гибели российской девочки

https://static.news.ru/photo/e8682bc0-f4ff-11ea-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: sunhillhotels/instagram.com

Сотрудники турецкого отеля «Санхилл», проходящие по делу о гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой, отказались признавать вину на первом судебном заседании по этому делу. Эту информацию подтвердила представитель адвокатского бюро, представляющего интересы родителей ребёнка, Оксана Гогунская.

Несчастный случай произошёл в Бодруме 18 августа 2019 года. Руку девочки затянуло в трубу бассейна во время купания. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин. 28 августа, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась.

На первом судебном заседании, которое состоялось 10 сентября, более чем через год после трагедии, давали показания обвиняемые — менеджер отеля и технический сотрудник бассейна, который обслуживал его в тот роковой день. При этом менеджер называл коллегу спасателем, а тот это отрицал. По словам обвиняемых, эксплуатация бассейна велась с 2002 года и соответствовала всем нормативам. Госорганы Турции проверяли его перед летним курортным сезоном и не высказывали замечаний.

Родители девочки на заседании не присутствовали, так как из-за пандемии коронавируса до последнего не было ясно, состоится ли оно вообще. Однако они намерены приехать на следующее заседание, намеченное на конец декабря.

Родителей очень беспокоит, как это дело ведётся, ведь прошло больше года после гибели их дочери. Им хотелось бы, чтобы это не самое сложное дело побыстрее закончились, но почему-то оно затягивается. Больше всего они хотят, чтобы дело было рассмотрено объективно и были найдены виновные в смерти девочки, — цитирует Гогунскую РИА Новости.

Она отметила, что своё расследование проводит и Следственный комитет. Однако российские дознаватели вынуждены ориентироваться на материалы дела, которое ведут турецкие коллеги. При этом правовые запросы Турция не удовлетворяет в той мере, в какой это предусмотрено Конвенцией об оказании помощи по уголовным делам. По сути, отметила адвокат, турецкая сторона не идёт на сотрудничество и не оказывает помощи.

Гогунская выразила опасение, что «уголовная ситуация может перейти в политическую плоскость». Она добавила, что будет настаивать на допросе свидетелей со стороны потерпевших — отдыхавших в то время в отеле туристов, которые живут за пределами Турции и являются незаинтересованными лицами. В условиях пандемии они могли бы дать показания по видеосвязи, считает представитель адвокатского бюро.

Ранее NEWS.ru писал, что представители отеля в ходе судебного заседания, не признав вину, сослались на конструкцию горки в бассейне, которая, по их словам, и привела к несчастному случаю.

При этом Турция отказалась предоставлять международную правовую помощь в расследовании смерти юной россиянки, сославшись на Конвенцию об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет отказывать в содействии, если власти страны считают, что расследование угрожает суверенитету или если речь идёт о преследовании граждан по политическим мотивам.

В адвокатском бюро при этом подчёркивают, что рассматриваемое дело никак не связано с политикой и не имеет своей целью как-либо повлиять на турецкий суверенитет.