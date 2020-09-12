Турция не будет помогать РФ в расследовании гибели девочки в Бодруме

Турция отказалась предоставлять международную правовую помощь в расследовании смерти Алисы Адамовой, скончавшейся после несчастного случая в отеле в Бодруме в 2019 году.
Об этом ТАСС
В адвокатском бюро при этом подчёркивают, что рассматриваемое дело никак не связано с политикой и не имеет своей целью как-либо повлиять на турецкий суверенитет.
Российские власти действуют в рамках обычных процедур уголовно-процессуального законодательства, не допускают двойного преследования виновных лиц, а взаимопомощь по такого рода делам необходима для установления всех обстоятельств произошедшего и вынесения законного и обоснованного решения, — отметили представители семьи Алисы Адамовой.
10 сентября в Турции состоялось первое заседание суда по делу о гибели несовершеннолетней россиянки, на котором обвиняемый директор отеля отказался признавать свою вину и сослался на конструкцию горки в бассейне, приведшую к несчастному случаю, рассказали родители погибшей.
Несчастный случай в отеле «Санхилл» в Бодруме произошёл 18 августа 2019 года. 12-летнюю Алису Адамову затянуло в трубу бассейна во время купания. Девочку экстренно госпитализировали, российские врачи вылетели в Турцию для оказания помощи местным медикам. 28 августа, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась, писал NEWS.ru. Полиция Бодрума начала расследование происшествия, а прокуратура города возбудила уголовное дело. СУ СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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