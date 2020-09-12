Турция не будет помогать РФ в расследовании гибели девочки в Бодруме

https://static.news.ru/photo/5ec5195a-f4f0-11ea-adff-fa163e074e61_660.jpg Отель Sunhill в Бодруме (Турция) Фото: sunhillhotels/instagram.com

Турция отказалась предоставлять международную правовую помощь в расследовании смерти Алисы Адамовой, скончавшейся после несчастного случая в отеле в Бодруме в 2019 году.

Об этом ТАСС рассказали в адвокатском бюро, представляющем интересы погибшей девочки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия в Бодруме. Недавно из МИД Турции в адрес России поступил ответ на запрос СК об оказании правовой помощи, в котором «было отказано в оказании какого-либо содействия», рассказали юристы. Анкара сослалась на Конвенцию об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет запрашиваемому государству отказывать в содействии, если власти страны считают, что расследование угрожает суверенитету или если речь идёт о преследовании граждан по политическим мотивам.

В адвокатском бюро при этом подчёркивают, что рассматриваемое дело никак не связано с политикой и не имеет своей целью как-либо повлиять на турецкий суверенитет.

Российские власти действуют в рамках обычных процедур уголовно-процессуального законодательства, не допускают двойного преследования виновных лиц, а взаимопомощь по такого рода делам необходима для установления всех обстоятельств произошедшего и вынесения законного и обоснованного решения, — отметили представители семьи Алисы Адамовой.

10 сентября в Турции состоялось первое заседание суда по делу о гибели несовершеннолетней россиянки, на котором обвиняемый директор отеля отказался признавать свою вину и сослался на конструкцию горки в бассейне, приведшую к несчастному случаю, рассказали родители погибшей.

Несчастный случай в отеле «Санхилл» в Бодруме произошёл 18 августа 2019 года. 12-летнюю Алису Адамову затянуло в трубу бассейна во время купания. Девочку экстренно госпитализировали, российские врачи вылетели в Турцию для оказания помощи местным медикам. 28 августа, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась, писал NEWS.ru. Полиция Бодрума начала расследование происшествия, а прокуратура города возбудила уголовное дело. СУ СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).