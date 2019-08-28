https://static.news.ru/photo/e7dce456-c99b-11e9-83dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрис Лейкуцис/vk.com

Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в лечебном учреждении. Об этом сообщил отец ребёнка.

В августе 2019 года она чуть не утонула в бассейне в турецком городе Бодруме.

В начале четвёртого (28 августа 2019 года. — Ред.) Алиска умерла. Октай, Виктор, Алёнка, Эдуард, Иришка, Илья, Иришка, Хостик, Томаш, Михаил, Владимир... Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше, — написал мужчина на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Несчастный случай в отеле «Санхилл» произошёл 18 августа. 12-летнюю девочку затянуло в трубу бассейна во время купания. Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов сообщил, что девочка пережила четыре раза клиническую смерть.

Сотрудников отеля после инцидента задержали местные силовики, но позже отпустили под подписку о невыезде, писал News.ru.