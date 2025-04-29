Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 апреля, станет ли легче

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пыльца сегодня в Москве: прогноз на 29 апреля

Пришло похолодание, и уровень пыльцы в воздухе чуть снизился. Но пыление березы не закончилось, поэтому стоит все так же держать ухо востро. Рассказываем, чего ждать от вторника, 29 апреля, и каков уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Вторник, 29 апреля, будет пасмурным и прохладным. Температура воздуха не превысит +10 градусов. В течение всего дня будет моросить дождь: суммарно выпадет около 3,6 мм осадков. Это хорошая новость для поллинозников, так как с приходом холодов многие чувствуют облегчение, а осадки собьют часть березовых сережек.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза

Согласно данным системы мониторинга пыльцы SILAM, сегодня в Москве ожидается пыльцевое затишье. Карту SILAM избороздили желтые и оранжевые изолинии. Это значит, что в течение дня уровень пыльцы березы будет держаться в диапазоне от 10 до 100 единиц на 1 м³, иногда некритически повышаясь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Пыльца березы в Москве 29 апреля

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Пыльца сейчас: другие аллергены

Сейчас пыльца других аллергенов не представляет угрозы: маревые, полынь, орешник и иные возмутители спокойствия пока не цветут.

Между тем дает о себе знать кладоспориум. Его концентрация составит от 10 до 100 единиц на 1 м³.

Снижение концентрации пыльцы — повод для радости, но не для того, чтобы забывать о предписаниях врачей. Будьте чутки к своему здоровью и соблюдайте аллергобыт.

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