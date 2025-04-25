Россиян предупредили об опасности грязных кондиционеров Бренд-директор Галкин заявил, что запуск грязного кондиционера грозит аллергией

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Запуск кондиционера без предварительной очистки после перерыва опасен для здоровья, заявил в беседе с «Газетой.Ru» бренд-директор Александр Галкин. По его словам, скопившаяся пыль может вызвать аллергию и поломку устройства.

Запускать кондиционер после долгого перерыва без предварительной очистки опасно для здоровья. Пыль и микрочастицы, скопившиеся в системе, могут попасть в помещение и вызвать обострение аллергий, раздражение слизистых и ухудшение самочувствия, — объяснил эксперт.

Галкин посоветовал чистить внутренний блок кондиционера каждые полтора-два месяца пылесосом или влажной тряпкой. Внешний блок лучше обслуживать весной, обратившись к профессионалам.

Современные модели с фотокаталитическими фильтрами и ультрафиолетом обеспечивают глубокую очистку воздуха, отметил специалист. О необходимости чистки сигнализируют неприятный запах, ухудшение охлаждения, шум и конденсат.

Ранее геронтолог Валерий Новоселов заявил, что во время перепадов температуры пожилым важно принимать необходимые лекарства, одеваться по погоде, а также по возможности выбираться за город. В холод, по его словам, лучше утеплиться, а в жару — находиться в помещениях с кондиционером.