Россиянам рассказали, как собрать аптечку на майские праздники Врач Павлова посоветовала положить в аптечку на майские праздники ферменты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует положить в дорожную аптечку на майские праздники ферменты, которые помогут справиться с симптомами дискомфорта при неправильном питании, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. По ее словам, такие лекарственные препараты особенно важны во время застолий на природе, когда риск переедания или употребления непривычной пищи возрастает.

На майские праздники, когда все выезжают за город, в путешествия важно подготовиться не только продуктами питания, но и лекарственными средствами в аптечке. Так как проще вовремя купировать проблемы со здоровьем, которые возникли. При неправильном питании могут возникнуть симптомы дискомфорта в животе, чтобы их предотвратить необходимо взять ферменты: активированный уголь, минеральную воду и средства для регидратации на случай, если возникнет отравление и рвота, — пояснила Павлова.

Помимо ферментов, врач рекомендовала включить в дорожную аптечку сорбенты и антисептики. По ее словам, эти препараты помогут справиться с возможными бытовыми травмами, которые нередко случаются во время активного отдыха.

Антисептические средства, йод, перекись водорода, вата, бинты и пластыри подойдут для обработки ран детей и взрослых. Возьмите также мазь от комаров, средства для обработки при растяжении, разогревающую мазь. Они помогут, если возникнет боль в спине, суставах. Не лишними будут обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также антигистаминные средства, если у кого-то из семьи есть аллергия, — резюмировала Павлова.

Ранее заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова заявила, что шашлык может навредить здоровью, поэтому следует мариновать его в чем-то кислом. Она объяснила, что неправильно приготовленное блюдо может привести к проблемам с сердцем, печенью и поджелудочной железой.