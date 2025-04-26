Что может быть лучше румяных горячих блинов? Нежные и тонкие, они так и тают во рту! Соблазнились? Тогда приготовьте домашние тонкие блинчики по рецепту «Три стакана». Поверьте: вкуснее не бывает!

Ингредиенты

  • Мука — 1 стакан
  • Молоко — 1 стакан
  • Вода — 1 стакан
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л. + для жарки

Способ приготовления

  1. Подготовим основу. Для этого взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Далее всейте половину стакана муки, тщательно перемешайте, разбивая комочки.
  3. Влейте молоко и перемешайте.
  4. Введите остатки муки, перемешайте.
  5. Влейте стакан крутого кипятка, активно перемешивая.
  6. В последнюю очередь введите масло и вновь перемешайте. Тесто готово.
  7. Сковородку хорошо разогрейте и смажьте небольшим количеством масла.
  8. Влейте немного теста, формируя тонкий блинчик.
  9. Жарьте, пока блин не подрумянится, затем переверните и обжарьте с другой стороны до золотистости.

Готово!

Ранее мы поделились рецептом румяных рулетиков с творогом.

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