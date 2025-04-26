Что может быть лучше румяных горячих блинов? Нежные и тонкие, они так и тают во рту! Соблазнились? Тогда приготовьте домашние тонкие блинчики по рецепту «Три стакана». Поверьте: вкуснее не бывает!
Ингредиенты
- Мука — 1 стакан
- Молоко — 1 стакан
- Вода — 1 стакан
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 3 ст. л. + для жарки
Способ приготовления
- Подготовим основу. Для этого взбейте яйца с сахаром и солью.
- Далее всейте половину стакана муки, тщательно перемешайте, разбивая комочки.
- Влейте молоко и перемешайте.
- Введите остатки муки, перемешайте.
- Влейте стакан крутого кипятка, активно перемешивая.
- В последнюю очередь введите масло и вновь перемешайте. Тесто готово.
- Сковородку хорошо разогрейте и смажьте небольшим количеством масла.
- Влейте немного теста, формируя тонкий блинчик.
- Жарьте, пока блин не подрумянится, затем переверните и обжарьте с другой стороны до золотистости.
Готово!
Ранее мы поделились рецептом румяных рулетиков с творогом.
Читайте также:
Мясо по-французски на ужин: покорит ваше сердце и желудок
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Фасоль, кукуруза, сухарики — и вкуснейший салат «Любаша» готов
15 минут — и десерт готов: хрустящие язычки из готового слоеного теста
Минтай по-царски: секрет сочного, быстрого и недорогого ужина