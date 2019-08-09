https://static.news.ru/photo/eb4fbf72-bba0-11e9-8faf-fa163e074e61_660.jpg Каспийское море Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Государства, которых касаются проблемы Каспийского моря, проведут совместные работы по улучшению его экологического состояния.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук». По его словам, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали представители пяти стран. Переговоры по этому вопросу длились около 24 лет.

Не было единого документа, регламентирующего общую работу по Каспийскому морю, в прошлом году мы его подписали, — передаёт ТАСС его слова.

Кобылкин отметил, что состояние Каспийского моря является задачей всех приграничных стран. Решить её можно только «общим научным полем».

Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года.