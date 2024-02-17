Пять признаков того, что смерть Навального могла быть заказным убийством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что смерть Алексея Навального могла быть выгодна врагам России, в частности странам Запада, которые уже неоднократно устраивали провокации против Москвы. Какие еще были мнения на этот счет?

Смерть Навального выгодна Украине?

По мнению Миронова, Навальный умер именно тогда, когда появилась информация о возможных переговорах России со странами Запада. Он напомнил, что подобные провокации уже были, например, с отравлениями Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля.

«Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России. <...> У Запада есть богатая история гнусных провокаций с отравлениями Литвиненко, Скрипалей и самого Навального в 2020-м», — сказал политик.

Также Миронов предположил, что после этого Запад попытается обрушить на РФ «мощнейшую информационную атаку».

«Следствие должно дать четкий ответ на вопрос — что случилось с Навальным. Все остальные должны сплотиться для отражения мощнейшей информационной атаки, которую сейчас обрушит Запад на Россию и ее лидера», — резюмировал он.

По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Украина, США и Евросоюз из-за своих «провальных решений» были заинтересованы в том, чтобы ликвидировать Навального.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный

«Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьера Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — заявил он.

Что не так в реакции стран Запада на смерть Навального?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального «саморазоблачительной», потому что результатов вскрытия еще не было, а обвинения в адрес России уже звучат.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что ждала публикации западных СМИ, которые сразу же попытались обвинить в смерти оппозиционера Россию.

«Тепленькая пошла по буржуйским СМИ. Я ждала, кто первый заявит „политикал ассассинейшн“ (политическое убийство. — NEWS.ru). Гардиан (The Guardian. — NEWS.ru) вроде первый. Но „Оскар“ все равно отправляется в Латвию — их презик объявил аж „бруталли мердерд“ (жестоко убит. — NEWS.ru)», — отметила она.

Связана ли смерть Навального с выборами?

Политолог Сергей Марков предположил, что смерть Навального в исправительной колонии № 3 может быть использована Вашингтоном и Брюсселем, чтобы попытаться сорвать предстоящие выборы в России.

«Навальный внезапно умер случайно за один месяц до выборов? Тех выборов, которые американские и британские спецслужбы мечтают сорвать? Это все случайно? Верится с трудом. Версия „сакральной жертвы“ должна быть основной», — объяснил эксперт.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Марков полагает, что на Западе верили: оппозиционер мог стать большой надеждой американских структур в борьбе с Москвой. Но этого не произошло.

Смерть Навального станет поводом для новых санкций?

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что смерть человека — это всегда трагедия, но в данному случае США могут воспользоваться ситуацией, чтобы ввести очередной пакет санкций в отношении РФ.

«Местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти. <...> Ощущение таково, что для Вашингтона главное — не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. <...> Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела РФ», — сказал он.

Что примечательного в поведении Юлии Навальной?

Политолог Сергей Карнаухов в своем Telegram-канале заявил, что супруги российского оппозиционера Юлии Навальной не должно было быть на Мюнхенской конференции «по определению».

«Мюнхенская конференция, подписание гарантий безопасности Украины и выступление Юлии Навальной в Мюнхене, где ее не должно было быть по определению. Запад остро нуждается в простых и искренних позывах, понятных широким массам, которые бы объясняли необходимость консолидации оборонных бюджетов и возможность ввода национальных армий на Украину», — написал он.

Сергей Марков также обратил внимание, что Навальная появилась на Мюнхенской конференции всего через несколько часов после информации о смерти ее мужа.

«Его жена здесь не может скрыть улыбку на Мюнхенской конференции, через несколько часов после известия о трагической гибели Алексея Навального. Аплодисменты ей нравятся больше. Давно замечено — если кто предал родину, то скоро предаст всех», — заявил он.

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