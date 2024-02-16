Политолог Марков назвал свою версию смерти Навального Марков: версия «сакральной жертвы» должна быть основной в смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Версия «сакральной жертвы» должна быть основной в смерти оппозиционера Алексея Навального, пишет в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он не верит в случайность произошедшего в исправительной колонии № 3 в преддверии выборов президента России.

Навальный внезапно умер случайно за один месяц до выборов Путина? Тех выборов, которые американские и британские спецслужбы мечтают сорвать? Это все случайно? Верится с трудом. Версия «сакральной жертвы» должна быть основной, — пишет Марков.

Эксперт называет Навального большой надеждой американских и британских спецслужб в борьбе против президента России Владимира Путина. Его выбрали, потому что он был сильный харизматик и при этом националист. Эксперт отмечает, что именно этими качествами должен обладать лидер протестов, согласно «их учебникам».

Лидера такого и яркого, они смогли найти. Но большого количества таких последователей, — одновременно и прозападных и русских националистов, они найти не смогли. Поэтому проект заглох. Никаких серьезных последователей у Навального сейчас в России нет, — отмечает политолог.

О смерти оппозиционера в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что подтверждений смерти Навального пока нет. По ее словам, в колонию, где отбывал наказание политик, направился его адвокат.