Путину показали виртуальный фотоархив с анкетой отца

Президент России Владимир Путин посетил подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Во время визита ему продемонстрировали виртуальный фотоархив с информацией о фронтовиках, блокадниках и тружениках тыла.
На данный момент архив включает в себя более 30 млн имён. Он постоянно пополняется новыми сведениями и фотографиями. Также в нём находятся и данные об отце Путина — Владимире Спиридоновиче Путине. Он был участником боевых действий и служил в подводном флоте.
Портрет своего родителя российский лидер хранит в рабочем кабинете. Также Путин неоднократно принимал участие в шествиях Бессмертного полка с фотографией Владимира Спиридоновича.
Как информировал NEWS.ru, ранее президент России осмотрел главный храм Вооружённых сил РФ в парке «Патриот». Его строительство обошлось в 6 млрд рублей.
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