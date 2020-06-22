Путину показали виртуальный фотоархив с анкетой отца

https://static.news.ru/photo/e585a144-b490-11ea-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Во время визита ему продемонстрировали виртуальный фотоархив с информацией о фронтовиках, блокадниках и тружениках тыла.

На данный момент архив включает в себя более 30 млн имён. Он постоянно пополняется новыми сведениями и фотографиями. Также в нём находятся и данные об отце Путина — Владимире Спиридоновиче Путине. Он был участником боевых действий и служил в подводном флоте.

Портрет своего родителя российский лидер хранит в рабочем кабинете. Также Путин неоднократно принимал участие в шествиях Бессмертного полка с фотографией Владимира Спиридоновича.

Как информировал NEWS.ru, ранее президент России осмотрел главный храм Вооружённых сил РФ в парке «Патриот». Его строительство обошлось в 6 млрд рублей.