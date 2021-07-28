Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает сайт главы государства.

Новый железнодорожный путь соединяет Иркутскую область и Республику Бурятию, пересекая Байкальский хребет. Строили тоннель с 2014 года, проложен он на глубине 300 метров.

В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России: будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, — пообещал президент.

Он поздравил со скорым Днём железнодорожника сотрудников этой отрасли и поблагодарил их за добросовестный труд. Также Путин сообщил о восстановлении разрушенных дождями участков Транссибирской магистрали: работы продвигаются успешно, для этого привлечены значительные силы и средства.

Ранее Владимир Путин России предложил по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо.