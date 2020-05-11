Общество

Путин установил доплату для медработников на три месяца

16:35, 11 мая 2020 282
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную оплату медработникам с 15 апреля на три месяца. Об этом он заявил в телеобращении к стране 11 мая.

Отмечается что для врачей доплата составит 40 тысяч за двухнедельную смену. При этом для тех, то работает непосредственно с заражёнными коронавирусом, доплата составит 60 тысяч рублей.

Социальные работники и медицинские работник среднего звена будут получать 25 и 35 тысяч соответственно. Младший и технических персонал 10 и 15 тысяч рублей.

Президент напомнил, что у работников медицинских и социальных учреждений сейчас повышенная нагрузка.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин направил в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусом. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину.

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