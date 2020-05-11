Путин установил доплату для медработников на три месяца

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную оплату медработникам с 15 апреля на три месяца. Об этом он заявил в телеобращении к стране 11 мая.
Отмечается что для врачей доплата составит 40 тысяч за двухнедельную смену. При этом для тех, то работает непосредственно с заражёнными коронавирусом, доплата составит 60 тысяч рублей.
Социальные работники и медицинские работник среднего звена будут получать 25 и 35 тысяч соответственно. Младший и технических персонал 10 и 15 тысяч рублей.
Президент напомнил, что у работников медицинских и социальных учреждений сейчас повышенная нагрузка.
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин направил в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусом. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину.
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