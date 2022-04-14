Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в IT-сфере

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры, сообщается на портале правовой информации. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ, — говорится в указе.

Согласно приложению к указу, в функции комиссии входит оценка независимости отечественной IT-инфраструктуры от иностранных технологий, выработка предложений по их импортозамещению при необходимости, а также анализ деятельности Совбеза по обеспечению технологического суверенитета, прогноз и оценка внутренних и внешних угроз в данной сфере, развитие и поддержка производства отечественной продукции и подготовка предложений и рекомендаций Совбезу по вопросам развития в области технологического суверенитета.

Ранее в Минцифры объявили о том, что российские IT-компании, прошедшие аккредитацию, смогут с 19 апреля по 1 мая оформить отсрочку от армии для своих сотрудников. Сделать это можно будет на портале Госуслуг. Для этого работодатель должен заполнить специальную форму на каждого сотрудника и загрузить её на портал. Решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия с 1 июня.

Также министерство разработало систему новых льгот для компаний, занятых в IT-сфере. Для них предусмотрен вариант льготных кредитов, где ставка не превышает 3%, а также освобождение от налогового и других видов контроля, сокращение не менее чем в два раза ставки арендной платы и ряд других мер.

Кроме того, 14 апреля Роскомнадзор назначил «Витрину-ТВ» единственным поставщиком интернет-телевещания. Теперь распространение контента крупнейших российских каналов в Сети будет происходить «под эгидой Роскомнадзора», который сможет бороться с нелегальным распространением ТВ-сигнала и повышать тем самым эффективность монетизации контента вещателей в Сети.