РКН назначил «Витрину ТВ» единственным поставщиком интернет-телевещания

В России единственным поставщиком телевещания в Интернете станет «Витрина ТВ». Такое решение принял Роскомнадзор 14 апреля, передаёт Telegram-канал Пятого канала. Теперь распространение контента крупнейших российских каналов в Интернете будет происходить «под эгидой Роскомнадзора», который сможет бороться с нелегальным распространением ТВ-сигнала и повышать тем самым эффективность монетизации контента вещателей в сети.

«Витрина ТВ» назначена единственным поставщиком телевещания в интернете — приказ Роскомнадзора, — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь в России на законодательном уровне закреплён единый оператор, который будет распространять в Интернете контент каналов первого и второго мультиплексов, в который входят 20 крупнейших российских телеканалов.

Совладельцем «Витрины ТВ» является холдинг Национальная медиа группа (НМГ), среди активов которой «СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ и «Пятый канал». Платформа была создана холдингом совместно с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК.

В 2020 году Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой подключить операторов связи к единой концепции телерадиовещания, которая предусматривает применение онлайн-распространения каналов первого и второго мультиплексов через «Витрину ТВ» и закрепление её монополии на законодательном уровне.