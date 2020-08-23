РСПП просят привлечь операторов к созданию концепции ТВ-вещания

https://static.news.ru/photo/08ba8aac-e5d9-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой подключить операторов связи к разработке концепции телерадиовещания в стране.

Согласно письму президента РСПП Александра Шохина для вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в союзе считают необходимым оставить действующий порядок распространения ТВ-каналов на основе договоров между вещателями и видеосервисами, так как в данному случае сервисы будут использовать собственный софт. Напротив, создаваемая концепция предусматривает применение онлайн-распространения каналов первого и второго мультиплексов через основанную «Национальной медиа группой» (НМГ) компанию «Витрина ТВ» и закрепить её монополию законодательно.

Также в РСПП предлагает передать частоты в диапазоне 700 МГц сотовым операторам для создания 5G. В качестве компенсации предоставления этих частот операторам связи можно сформировать фонд поддержки отечественного телерадиовещания, который будет финансироваться за счёт средств, полученных на аукционах по распределению частот. За предложение выступили «Мегафон», «Вымпелком» и МТС.

По словам руководителя «Мегафона» по правовому взаимодействию с госорганами Никиты Данилова, прямые договоры между операторами и каналами предоставят возможность монетизировать предоставляемый контент благодаря дополнительным услугам, среди которых видео по запросу и отложенный просмотр.

В свою очередь в НМГ и «Газпром-медиа» сообщили, что не знают о просьбе РСПП, передаёт «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что действия разрешений на использование частот для аналогового телевещания будут продлены автоматически на год.