Минцифры разработало региональные налоговые льготы для IT-компаний

Минцифры разработало систему новых льгот для компаний, занятых в IT-сфере. Для них предусмотрен вариант льготных кредитов, где ставка не превышает 3%, а также освобождение от налогового и других видов контроля, сокращение не менее чем в два раза ставки арендной платы и ряд других мер. Письмо об этом было разослано губернаторам регионов, его подлинность подтвердили ТАСС в Минцифры.

Реализуется комплексная программа поддержки предпринимателей сферы ИКТ, предусматриваются в том числе меры по предоставлению льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов, освобождению аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет, — говорится в письме.

Кроме того, в ведомстве предложили поддержать грантами перспективные разработки решений в IT-области, улучшить жилищные условия и повысить уровень зарплат работников аккредитованных IT-компаний.

Также предлагается снизить не менее чем в два раза ставки налога на имущество и сократить земельный налог для объектов связи и центров обработки данных.

Изменения должны коснуться и налогообложения, они коснутся субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются правообладателями программ для ЭВМ, входящих в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и применяющих упрощенную систему налогообложения.

Ранее днём представители Минцифры и Минфина рассказали о том, что прорабатывают возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, включая введение пониженного страхового тарифа. Таким образом цифровые медиа будут приравнены к IT-компаниям, которые уже пользуются этими льготами.