Минцифры и Минфин обсудят введение налоговых льгот для цифровых медиа

Минцифры и Минфин прорабатывают возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, включая введение пониженного страхового тарифа, сообщил на пресс-конференции глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом цифровые медиа будут приравнены к IT-компаниям, которые уже пользуются этими льготами.

Роль медиа, особенно цифровых, стала более значима. Правительство должно сделать всё, чтобы поддержать развитие цифровых медиа, поэтому Минцифры совместно с Минфином сейчас прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, — сказал Шадаев.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России прекратила выездные проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Отмечается, что решение принято на основании указа президента и поручения Минфина для поддержки IT-бизнеса в период жёстких экономических ограничений. Исключение составляют только проверки, назначенные с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.